Vela - Vittoria alla 19esima edizione. Joanna di Dallacasa ok al memorial ’Pirini’

Si è concluso il Campionato Invernale Monotipi 2024-2025 - XIX Memorial Stefano Pirini, tradizionale appuntamento riservato alla Classe J24 organizzato dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela e articolato come sempre su due manche dal 19 ottobre 2024 al 30 marzo 2025, con la vittoria della gara assoluta della J24 che è andata a Joanna armato da Fabrizio Dallacasa (Circolo Nautico Cervia) e timonato da Andrea Collina.

Joanna si è imposto grazie a sei vittorie di giornata e a parziali regolarissimi, dominando entrambe le manche e ha preceduto sul podio (occupato tutto da portacolori del Circolo Nautico Cervia) Ita 500 Jay Jay armato e timonato da Mirco Minotti con in equipaggio i giovani velisti ed istruttori del Circolo Nautico e Ita 373 Arche di Giuseppe Monari e con il Presidente del Circolo Nautico Cesenatico Massimo Magnani al timone.

Tredici sono state le regate disputate nell’arco di sette giornate nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Milano Marittima da una quindicina di equipaggi provenienti non solo dall’attiva Flotta J24 della Romagna ma anche dal CN Brenzone. "Sono state tutte bellissime regate caratterizzate da condizioni meteo variabili con giornate anche impegnative per onda e un bel vento teso – ha commentato il Capo Flotta J24 della Romagna, Massimo Frigerio –. La nostra flotta si è dimostrata sempre ad altissimo livello e il gruppo di testa sempre compatto e molto agguerrito nei passaggi in boa. La formula vincente di questo campionato sarà ulteriormente migliorata e nuovi progetti verranno avviati per incrementare la partecipazione, rivolgendo sempre un’attenzione particolare agli equipaggi formati dai giovani, a riprova della vitalità della Classe".