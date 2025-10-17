Venturelli, l’ultima chance. In cerca di riscatto sul ring. Il 25 sfida al Palapalestre

Sabato 25 ottobre, alle 20.30, ritorna la boxe professionistica al PalaPalestre. E non sarà un ritorno banale, dal momento che Massimiliano Duran è riuscito a portare all’ombra del Castello la semifinale ufficiale, stabilita dalla Federazione Pugilistica Italiana, al titolo italiano dei massimi leggeri, detenuto dal giovane calabrese Roberto Lizzi. Saliranno sul ring due pugili che si giocheranno pugilisticamente tutto, perché dall’esito del combattimento dipenderà il loro futuro tra le sedici corde.

Da una parte il padanino da sempre Emanuele Venturelli, già in due occasioni sfortunato competitore del laziale Gianmarco Cardillo per la cintura tricolore della categoria superiore dei massimi, proprio a Ferrara. La prima volta, il 25 marzo 2023, chiuse in parità dieci riprese che, ha detta di molti, lo privarono di una meritata vittoria; invece nella rivincita del 16 febbraio 2024 giusto successo di misura (due punti) per l’ospite, più volitivo e aggressivo. All’angolo opposto Venturelli troverà il più anziano laziale Paolo Iannucci, di Isola Liri (Frosinone), sicuramente deciso a giocarsi il tutto per tutto in quella che potrebbe essere la sua ultima e prestigiosa occasione. A rendere il match aperto a qualsiasi risultato e ricco di emozioni è proprio il sapore di fuori o dentro che lo caratterizza. Chi perderà probabilmente darà infatti l’addio ai sogni di gloria.

Venturelli ha vissuto gli ultimi anni in mezzo a una vera e propria tempesta esistenziale che ne ha senza alcun dubbio pregiudicato tante opportunità di uomo e di atleta. Nell’ultimo incontro disputato al PalaPalestre estense, il 19 giugno scorso, ha profondamente deluso se stesso e i suoi sostenitori cedendo ai punti al bielorusso Chvarkou. Da quel momento è in cerca del riscatto e potrà raggiungerlo soltanto battendo un rivale che non vuole e non può perdere. Si rivedrà in azione poi il professionista superleggero padanino, da anni residente in città, Momo Nasri, di radici tunisine ma anch’egli con sogni tricolori. Nel programma dilettantistico, i pugili della Padana Muhammad Nazakat, Davide Bellinelli, Sonny Valente, Awais Nazakat, Tatiana Omelchuk e Nicola Santucci saranno opposti a validi avversari.

Gualtiero Becchetti