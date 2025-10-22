Venturelli, una serata per svoltare la carriera

E’ ormai vicino l’appuntamento con il pugilato professionistico, organizzato da Massimiliano Duran per sabato prossimo alle 20.30, sul ring del Palapalestre. La serata sarà incentrata sulla semifinale al titolo italiano dei massimi leggeri, detenuto dal calabrese Roberto Lizzi; protagonisti il lojanese-ferrarese Emanuele Venturelli e il laziale Paolo Iannucci, i quali non solo si giocheranno il diritto di sfidare il campione in carica, ma quasi certamente anche il proseguimento della carriera tra le sedici corde. In una parola, entrambi devono vincere perché la carta d’identità e il dipanarsi delle loro carriere suggeriscono che, chi scenderà dal ring battuto, molto difficilmente potrà avere ulteriori opportunità di riscossa. Sia Venturelli che Iannucci si sono infatti già cimentati per la cintura tricolore, arrivando a sfiorarla ma non ad afferrarla e se non ci riusciranno stavolta, è molto difficile che possano rimettersi nella lunga fila degli aspiranti ricominciando tutto daccapo.

Più alto e tecnico l’atleta di Momo Duran, più aggressivo e impetuoso Paolo Iannucci. Le caratteristiche tecniche e fisiche fanno presagire un abbinamento spettacolare e una tutt’altro che impossibile conclusione del match prima del limite, anche perchè nelle categorie pesanti, quando si è costretti a giocarsi il tutto per tutto, il ko incombe sul ring dal primo all’ultimo secondo. Nel sottoclou, attesa la prova del superleggero padanino Mohamed Nasri, un ragazzo di radici tunisine che vive e lavora da anni a Ferrara con moglie e figli e sogna di arrivare anch’egli alla sfida per il campionato italiano. Passo dopo passo ha evidenziato continui miglioramenti e dall’alto della sua rilevante statura per la categoria, ha maturato uno stile spettacolare ed intenso che ne ha fatto un beniamino del pubblico estense. Dovrà fare attenzione, però, dal momento che avrà di fronte un ragazzo italiano adottato da Malta, Giulio Casari, dai brillanti trascorsi dilettantistici, in possesso di colpi pesanti e notevole agonismo. Nasri, tanta passione e serietà, sogna in grande e questo combattimento potrà dare utilissime indicazioni se sia già maturo per impegni ai massimi livelli nazionali. Completeranno il programma sei match dilettantistici che vedranno pugili della Pugilistica Padana impegnati con avversari insidiosi provenienti da diverse società della regione, all’insegna dell’ormai tradizionale 1-X-2 voluto da Momo Duran, garanzia di equilibrio e incertezza sull’esito dei confronti.

