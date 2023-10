Vergamini e Fabrizi vincono la gara di Ferrari Tribute to Targa Florio

I lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, con la Ferrari 488 gtb, hanno vinto la gara riservata alle "8 cilindri" e sono arrivati secondi assoluti sia nel "Ft" che nella classifica generale delle "Gt" al Ferrari Tribute to Targa Florio che si è svolto come sempre in Sicilia, con base a Palermo. Un risultato importante, se si considera che, alla manifestazione, hanno partecipato circa ottanta equipaggi Ferrari provenienti da tutto il mondo che hanno riportato la manifestazione ai livelli pre-ccovid e, viste le difficoltà di trasferire le auto sull’isola, hanno dimostrato il grande interesse dei ferraristi per la Targa Florio.

"Siamo molto soddisfatti – commenta Fabio Vergamini – del risultato e, soprattutto, dell’accoglienza e delle espressioni che ci sono state riservate. Fra queste ci ha gratificato molto il pur breve commento pubblicato da Palermo Today che testualmente mi ha definito “ormai idolo dei siciliani insieme ad Anna Maria“ (Fabrizi, ndr) che rappresenta un riconoscimento dei nostri comportamenti, elemento primario che, secondo noi, va al di là della pur importante performance sportiva".

Dal punto di vista tecnico la gara era suddivisa in due tappe, la prima delle quali ha portato la carovana a Sud di Palermo, verso Campobello di Mazzara, per, poi, risalire ad Erice, Trapani e tornare a Palermo, dopo aver attraversato la caratteristica zona delle saline e sostenuto circa due terzi delle prove previste.

Nella seconda il "road-book" ha indirizzato gli equipaggi ad Est di Palermo, dove gran parte della gara si è svolta nel bellissimo parco delle Madonie, per finire a Termini Imerese, dopo aver percorso strade molto dissestate che anche gli organizzatori hanno promesso di migliorare. Durante tutta la gara i due lucchesi hanno sempre conservato le posizioni finali.

"Abbiamo anche apprezzato – ha aggiunto Vergamini – la particolarità della premiazione nella quale, oltre ad aver ricevuto il sempre gradito trofeo, Ferrari ci ha donato un set di 4 valvole della Ferrari 248 F1 del campionato 2006".

Dino Magistrelli