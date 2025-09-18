Verso i mondiali in Cina. Rambaldi, avventura iridata

Luca Rambaldi a caccia di una medaglia mondiale in Cina. L’attesa per la prossima settimana, per un programma gare che assegnare i titoli intercontinentali nelle varie categorie. Da domenica 21 a domenica 28 settembre, infatti, il Canottaggio azzurro sarà in gara a Shanghai (Cina) per i mondiali assoluti e pararowing. Dopo gli Europei tenutasi a Plovdiv (Bulgaria) e la Coppa del Mondo di Varese, la nazionale del direttore tecnico Antonio Colamonici è pronta ad affrontare il più importante appuntamento annuale con quattordici equipaggi complessivi. Tra questi sarà protagonista anche il ferrarese Luca Rambaldi, punto fermo della nazionale italiana. Infatti, atteso ai mondiali anche il quattro di coppia maschile, che scenderà in acqua a Shanghai con la formazione capace di vincere l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del capovoga Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), poi Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e prodiere Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova). Rambaldi cercherà di riscattare la prova al campionato europeo in terra bulgara, dove arrivò ad un passo dal podio. A Plovdiv, dove si sono svolti gli europei di canottaggio, l’atleta ferrarese è stato protagonista con l’equipaggio azzurro del quattro di coppia, finendo al quarto posto.

Mario Tosatti