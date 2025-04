Verso le Stelle trionfa alla Corsa dell'Arno 2023 all'ippodromo Visarno di Firenze

L’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ con lo sguardo Verso le Stelle che è stato lo splendido purosangue, con in sella Dario Vargiu, vincitore della 198° edizione della ‘Corsa dell’Arno’. Firenze come Royal Ascot in una perfetta unione di sport, moda, tradizione e solidarietà. La Corsa dell’Arno, ha visto alla partenza 16 cavalli ed è stata abbinata alla decima edizione de ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’ davanti a tanto pubblico.

A conquistare la bellissima coppa messa in palio da Cassetti Firenze è stato Verso le Stelle, con il jockey Dario Vargiu, che ha tagliato per primo il traguardo al termine di una dirittura d’arrivo al cardiopalma. Al secondo posto Orologio con Gavino Sanna, terzo Tempo di Renaccio montato da Salvatore Sulas, seguono Kir Royal, Puente Romano e Passerotto. Alle premiazioni personalità del mondo sportivo e istituzionale, quali l’assessora allo sport Letizia Perini, rappresentanti del Masaf, Ministero dell’agricoltura e Grande Ippica Italiana che hanno promosso la manifestazione, insieme a Miss Italia Ofelia Passaponti, con gli onori di casa fatti da Carlo e Laura Meli della Sanfelice, Eleonora e Rosaria Frescobaldi per Corri la Vita, Franco Frasconi del Consorzio il Cappello di Firenze.

Tra una corsa e l’altra si è tenuto il concorso ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’. Tre le categorie in gara: la Junior, Creatività ed Eleganza. La categoria Junior è stata vinta da Giulia Daddi, seguita da Ludovica Bigazzi e Vittoria Gosti. Il premio Creatività è andato a Rossana Batog, seconda Nicoletta Campanella, terza Saida Ussani. L’Eleganza è stata vinta da Martina Biondi, sul podio Sara Pagliai e Magdalena Musuroi. Premio Stampa a Letizia Passafaro, Manuela Guarneri e Martina Biondi.

Francesco Querusti