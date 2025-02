Veterani dello sport. Ercoli lascia dopo sette anni. Usai eletto nuovo presidente

Importante evento della sezione fiorentina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport all’Affrico, dove ha sede la sezione. Il presidente Ugo Ercoli ha ricordato la ‘Giornata del Veterano’ che si è svolta nel Palagio di Parte Guelfa con grande successo di partecipanti e numerose premiazioni. Inoltre è stato presentato da Paolo Allegretti il libro della mostra ‘Oltre la Vittoria: storie di atleti nelle barbarie della seconda guerra mondiale’, una straordinaria ricerca storica sugli sportivi toscani vittime della guerra. Erano presenti numerose personalità fra cui l’assessore allo sport Letizia Perini, Gianni Taccetti delegato provinciale del Coni, Tiziano Lanzini autore della mostra ‘Campioni nella Memoria: Oltre la Vittoria’, Alvaro Montigiani, Paolo Crescioli rappresentante delle Associazioni Benemerite del Coni Toscana e vicepresidente Unvs, Ugo Ercoli con numerosi soci.

Al termine dell’Assemblea si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche dove il presidente uscente Ugo Ercoli, dopo 7 anni di ottima gestione, non si è ricandidato e lo scrutinio dei voti ha visto eleggere l’avvocato Francesco Usai come nuovo presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, associazione che vuole incentivare la pratica sportiva nei giovani e in persone di tutte le età.

F. Que.