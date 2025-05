Veterani Giornata dello sportivo massese. Si scatena il toto-nome per l’atleta dell’anno

È tutto pronto per la Giornata dello sportivo massese. Una conferenza stampa caratterizzata da suspense e bocche cucite, quella della presentazione della Festa dello sportivo massese in programma domenica a partire dalle ore 10 nella sala consiliare del Comune di Massa. La tradizionale manifestazione promossa dalla sezione massese “Bacchilega-Targioni“ dell’Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con il Comune di Massa, in cui si celebra la classica Giornata dello sportivo massese. I nomi dei quattro sportivi protagonisti del clou della giornata, fino alla premiazione di domenica non verranno resi noti dalla commissione dei veterani che ha selezionato i vincitori. Ad essere premiati saranno lo sportivo, l’atleta e il veterano massese dell’anno 2024, insieme al vincitore del Premio Città di Massa scelto dall’amministrazione comunale.

"Quello di domenica rappresenta l’appuntamento annuale più importante per la nostra sezione – spiega il presidente dei Veterani massesi Enrico Barsotti – che comporta un impegno importante per tutta la nostra sezione e al contempo ci consente di tastare il polso dell’universo sportivo locale". Presenti per il Comune il sindaco e l’assessore allo Sport, il primo, oltre a definire l’appuntamento "una bellissima manifestazione. Un plauso ai Veterani massesi per una festa che appartiene a tutta la città e che si ripete di anno in anno trasmettendo valori positivi agli sportivi di tutte le età".

Roberto Acerbo da parte sua si è detto "sia felice che orgoglioso di premiare anche quest’anno alcuni tra i più grandi sportivi massesi". Numerosi come sempre gli sportivi, i dirigenti, ex atleti e gli altri addetti, chi più chi meno conosciuto, che riceveranno premi e riconoscimenti nel corso della mattinata di domenica per l’attività sportiva svolta nell’anno passato, o per i meriti conseguiti nel tempo.

"Come accade ormai da alcuni anni ci saranno anche i riconoscimenti speciali – ricorda Ettore Biagini, ex dirigente nazionale e figura storica dell’Unione nazionale veterani dello sport – è il caso dei due premi per l’80° anniversario della Liberazione di Massa dal nazifascismo, attribuiti allo storico Davide Del Giudice e all’associazione storico culturale Linea Gotica Tirrenica". Prima uscita ufficiale nelle vesti di neo dirigente nazionale per la veterana massese, ex pallavolista, Nicoletta Roni. Presente nella doppia veste di consigliere comunale e socio Unvs, anche Lodovico Andreazzini.