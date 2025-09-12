Acquista il giornale
Via ai mondiali di Tokyo. La Dosso vuole stupire

L’atleta rubierese è l’unica azzurra a correre i 100 metri piani

di CLAUDIO LAVAGGI
12 settembre 2025
Partono domani a Tokyo, in Giappone, i campionati mondiali d’atletica leggera, presenti ben 90 azzurri. Sui 100 piani femminili l’unica italiana è Zaynab Dosso, l’atleta rubierese che da qualche anno vive a Roma e che proprio oggi compie 26 anni. Zaynab, già allenata a Rubiera da Loredana Riccardi e oggi a Roma da Giorgio Frinolli, vanta 15 presenze in nazionale, compresi due campionati del mondo all’aperto e tre indoor. La stagione della Dosso non è stata esaltante: lei che ha un record di 11’’01 (9/6/24 a Roma), quest’anno ha corso in 11’’07 a Foligno l’11 luglio, poi in 11’’12. Oggi si presenta con il 27° tempo su un roster di 62 atlete, con la 19ª che vanta uno stagionale di 11’’ netti. Ultimamente la Dosso ha corso poco, per cui è difficile capire in quali condizioni sia: correrà in sesta batteria contro avversarie a dir poco "esotiche": la statunitense White (10’’84), poi la Bertrand di Trinidad e Tobago (10’’92), la britannica Hunt (11’’02), la liberiana Smith-Barnet (11’’11 e dunque peggio della Dosso), e poi ancora la slovacca Forster (11’’19), la Semedo di São Tomé e Príncipe (11’’27), la Lowe di Anguilla (11’’50), per chiudere con la zambiana Ngandula (11’’91). Per passare il turno bisogna entrare tra le prime tre (le batterie sono sette) o sperare nei ripescaggi: le gare iniziano alle 11,55, la Dosso corre alle 12,30 con diretta Rai. Domenica eventuale semifinale e finale. Sabato 20 la semifinale della staffetta 4x100.

© Riproduzione riservata

