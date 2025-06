Viareggio batte Pisa 8-5. Ed è in semifinale di Coppa

Un Viareggio da applausi batte il Pisa (già per la seconda volta in stagione dopo quella nella prima tappa del campionato di Serie A) e accede alla semifinale di Coppa Italia, in programma stasera alle 21 (diretta streaming sul canale YouTube della Lnd).

Una prova straordinaria, per carattere, incisività e gestione dei momenti chiave dei bianconeri, che a San Benedetto del Tronto ieri sera si sono imposti 8-5, trascinati da uno spaziale Bruno Xavier (che segna addirittura 5 reti da grande ex di turno) e da Camillo Augusto (altro ex) che all’esordio assoluto con la Vbs realizza una super tripletta. La formazione di Corosiniti si rivela più forte di qualsiasi avversità, come le espulsioni degli ex Genovali e Remedi senza dimenticar l’assenza pesante per infortunio di Jordan, altro campione.

Il primo vantaggio bianconero arriva al 4’: Bruno Xavier con furbizia batte rapido una rimessa laterale, scambia con Camillo Augusto e mette in mezzo, Casapieri riesce solo a toccare e lo stesso Camillo è il più lesto ad insaccare in tap-in. All’8’ Pisa trova il pari col diagonale da posizione defilata dell’ex Bertacca. Ma dopo nemmeno un minuto la VBS si riporta avanti con la sventola di Bruno Xavier direttamente su punizione da metà campo. I nerazzurri ristabiliscono subito la parità con un altro viareggino ex: Simone Marinai.

Il secondo tempo è più bloccato. All’8’ Genovali commette fallo su Barsotti per stoppare una potenziale ripartenza, rimediando il secondo giallo. I bianconeri devono dunque giocare per 2 minuti con un uomo in meno, ma gestiscono in modo impeccabile questa fase di inferiorità numerica, con organizzazione e caparbietà. E al 10’ tornano in vantaggio con la punizione letale di Bruno Xavier. Fuochi d’artificio nell’ultimo minuto: la VBS allunga ancora con la deviazione vincente sotto misura di Camillo ma sulla centrata seguente Bertacca spedisce il pallone all’angolo basso per il 4-3.

Nel terzo round Pisa fa subito 4-4 con l’acrobazia di Marinai. Viareggio torna avanti con l’istinto di Camillo 5-4 e poi va sul 6-4 con magia di Bruno. I nerazzurri si rifanno sotto con la punizione di Hulk. Ma Bruno si inventa un altro gol disumano. Il match non ha più logica. Pure Remedi becca il 2° giallo. La VBS, di nuovo in inferiorità numerica, mette al sicuro il risultato di nuovo col brasiliano Bruno su punizione da lontano. È l’ultimo sussulto di una gara straordinaria! Viareggio in finale di Coppa Italia per il terzo anno di fila.