Viareggio Beach Soccer. C’è Pacini alla guida dell’Under20: "Obiettivo? Continuare a trionfare»

Una vita sulla sabbia con il bianconero addosso, dopo quella sull’erba coi colori della “sua“ Torrelaghese. Tra Marco Pacini ed il Viareggio Beach Soccer c’è un rapporto cominciato nel 2012 e scandito da trionfi, per un decennio da giocatore e lo scorso anno come vice-allenatore di Corosiniti in prima squadra. Il legame ora si rinnova con una nuova sfida, alla guida della formazione Under 20. Il 37enne Pacini raccoglie l’eredità lasciata da Daniele Cinquini e Michele Gemignani, impossibilitati a proseguire per impegni lavorativi. "Sono contento che la società abbia pensato a me – dice ’Il Pacio’, che uno scudetto con la VBS l’ha vinto pure da giocatore (oltre ad una Euro Winners Cup, due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana) – ho accettato la proposta senza alcuna esitazione. La prospettiva di mettermi alla prova come primo allenatore mi affascina: sono pieno di entusiasmo e motivazioni. Rilevo una squadra che negli ultimi 3 anni ha vinto tutte le competizioni cui ha preso parte. Per me è uno stimolo ulteriore, voglio contribuire a farle alzare nuovi trofei. La pressione è positiva, affronto questa opportunità con serenità". Pacini sarà supportato da Lelio Biancalana, allenatore di calcio a 11 tra le altre anche del Viareggio 2014. "Lelio è un gran professionista, cui sono molto legato – spiega il neo-tecnico dell’Under 20 – sarà una prima volta assoluta per lui nel beach soccer, ma sono certo che fornirà un prezioso apporto a me e a tutti i ragazzi".

"La scelta su Pacini garantisce nuovo impulso al progetto – commenta il responsabile tecnico del club Stefano Santini – conosce benissimo il beach e le sue dinamiche. Ha carisma e incarna perfettamente i valori identitari della VBS. Voglio ringraziare Cinquini e Gemignani che col loro lavoro ci hanno portato complessivamente in dote ben quattro trofei (tre scudetti e una Coppa Italia, ndr) in tre anni, contribuendo alla crescita umana e sportiva dei ragazzi".