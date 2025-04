Viareggio Beach Soccer: Pronta la Stagione 2025 tra Scudetto e Superfinal Europei

Conosce avversarie, tappe e date dell’imminente stagione italiana 2025 del beach soccer la Farmaè Viareggio, che si prepara a vivere un’altra estate da protagonista a livello nazionale.

La VBS ha sia la rinnovatissima (con tanti top-acquisti stranieri: il portoghese Jordan Santos ed i brasiliani Eudin e Bruno Xavier) prima squadra sia la formazione Under 20 fatta in casa attrezzate per provare ad alzare nuovi trofei. Il Dipartimento Beach Soccer della Figc-Lega Nazionale Dilettanti intanto ha ufficializzato organici, date e sedi di tutte le competizioni nazionali.

Il Viareggio Beach Soccer sarà di scena nella Poule Scudetto della Serie A, composta da 10 squadre: oltre ai bianconeri figurano Bologna, Cagliari, Catania, Città di Milano, Napoli, Pisa, Roma, Sambenedettese e We Beach Catania. Il campionato si svilupperà su tre tappe prima delle decisive finali scudetto: saranno ad Alghero (dal 30 maggio al 2 giugno), a Castellammare di Stabia (9 e 10 luglio) e a Tirrenia (dal 18 al 20 luglio: seconda volta di una tappa sul litorale pisano dopo il precedente del 2014 a Calambrone). Le migliori 7 classificate, insieme alla vincitrice della Poule Promozione, andranno alla Final Eight che assegna lo scudetto, in programma a Cirò Marina dal 7 al 9 agosto.

L’Under 20 bianconera prenderà invece parte al campionato di categoria: Catania, Lamezia, Pisa, Terracina e We Beach Catania saranno le avversarie dei giovani della VBS, inseriti nel gruppo B, le cui gare si giocheranno dall’11 al 15 giugno a Terracina. Le prime due del raggruppamento voleranno alla Final Four di Cirò Marina, il 2 e 3 agosto.

Per entrambe le categorie la Coppa Italia avrà luogo a San Benedetto del Tronto: dal 26 al 29 giugno per la prima squadra, dal 2 al 5 luglio per l’Under 20.

I calendari verranno svelati in occasione della presentazione ufficiale della stagione 2025: il “Beach Soccer Day” che si terrà a Roma, venerdì 16 maggio.

La città di Viareggio intanto si prepara anche per quello che sarà il grandissimo evento di chiusura dell’estate a livello di beach soccer internazionale. Infatti al beach stadium “Matteo Valenti” allestito all’interno del Flora Beach Village sul lungomolo viareggino si giocherà l’edizione 2025 (e poi anche quella dell’anno successivo 2026) della Superfinal degli Europei maschili e femminili di beach soccer. L’attesissimo e prestigiosissimo appuntamento (che porterà a Viareggio il meglio del calcio su sabbia continentale) si terrà dal 9 al 14 settembre prossimo: per 6 giorni al “Valenti Stadium“ si sfideranno i più forti giocatori e giocatrici d’Europa, compresi quelli cresciuti sulla rena di qui.

Nella Nazionale azzurra infatti, che ora è alle Seychelles per i Mondiali di beach soccer (che iniziano domani e si giocheranno fino alla finalissima dell’11 maggio), ci sono ben 5 beacher viareggini: il portiere Leandro Casapieri, il difensore Luca Bertacca, i laterali Gianmarco Genovali e Tommaso Fazzini, l’attaccante Alessandro Remedi. Nell’ItalBeach poi ci sono pure i 2 “oriundi“ del Viareggio: il portiere Gean Pietro Negrini ed il pivot Camillo Augusto.

Simone Ferro