Viareggio BeachSoccer avanti in Coppa Italia. Oggi il derby nei quarti contro il Pisa degli ex

Vince e convince il Viareggio Beach Soccer negli ottavi di Coppa Italia battendo 7-1 il Brancaleone a San Benedetto del Tronto. Così oggi sul litorale adriatico ci sarà subito il quarto di finale derby col Pisa dei viareggini (che ieri ha fatto “cappotto“ alla Vastese: il 6-0 nerazzurro è stato firmato dalla doppietta di Hulk e da Percia Montanti e dai tre Luca viareggini Bertacca, Remedi e Barsotti).

Ieri sera Gianmarco Genovali ha celebrato nel modo migliore la recente nascita del figlio Alessandro con ben 4 gol che gli valgono il titolo di protagonista indiscusso del match. Anche il giovane classe 2005 Matteo Santini lascia un segno tangibile con una doppietta, prima del punto esclamativo fissato da Sassari. Nel corso della sfida trovano spazio tutti i giovani dell’under 20: Moretti, Lombardi e Fantinato (per gli ultimi due è stato il debutto assoluto).

È tutto facile per i bianconeri, a cui bastano 3 secondi per sbloccare il risultato: ci pensa Genovali, servito da Alessandro Remedi, con un diagonale letale in corsa a portare avanti i suoi. È il primo gol da neo-papà per il numero 25, che si ripete dopo nemmeno 20 secondi, trasformando un rigore assegnato dagli arbitri per un fallo di mano di Simone Galletta (poi ammonito) sul tentativo di Remedi. Lo stesso attaccante colpisce il palo di petto al 4’ su tiro-cross di Sassari. Il tris giunge comunque al 7’, siglato da Santini che strappa palla al portiere avversario e deposita a porta sguarnita. La VBS è in totale controllo e al 9’ cala il poker con Genovali che sorprende Galluzzo con un bolide dalla lunghissima distanza, trovando la personale tripletta. Nella seconda frazione i viareggini vanno vicini al 5-0 con Fantinato che con una splendida acrobazia chiama Galluzzo ad una risposta salvifica. Il portiere del Brancaleone deve però arrendersi sul destro in buca d’angolo di Genovali, che realizza la sua quarta rete. A ridosso dello scadere i calabresi centrano un palo con Galletta da due passi.

Nel terzo round Santini in contropiede festeggia la doppietta. Al 4’ botta e risposta di pali tra Remedi e Daniele Galletta. Il Brancaleone trova il gol tanto cercato all’8’. Un minuto dopo Sassari inchioda il punteggio sul 7-1 con un tiro libero da metà campo. Corosiniti decide di chiudere il match con in campo 4 ragazzi dell’under 20 (Moretti, Santini, Lombardi e Fantinato) insieme allo stesso Sassari. Il primo passo nel lungo e tortuoso cammino per la conquista della Coppa Italia è compiuto.