Viareggio ribalta Pisa: vittoria 4-2 nella poule scudetto di Serie A

PISA: Casapieri, Fazzini, Barsotti, Sim. Marinai, Ste. Marinai, Perciamontani, Bertacca, Mogavero, Hulk, Datinha, Ott, Bernardeschi. All. Marrucci.

VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Eudin, Bruno Xavier, Jordan, Remedi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti.

Arbitri: Longo di Paola, Ozzella di Benevento.

Reti: 2’ pt Hulk (P), 3’ pt Hulk (P), 3’ pt Bruno Xavier (V), 11’ st Jordan (V), 1’ tt Remedi (V), 3’ tt Remedi (V)

Note: parziali 2-1, 2-2; ammoniti Eudin (V), Fazzini (P).

ALGHERO – Ad Alghero la Farmaè Viareggio ottiene contro il Pisa la prima vittoria nei 36 minuti regolamentari stagionale dopo quella di sabato ai rigori con la Roma: i bianconeri rimontano da 0-2 a 4-2, offendo una prova di forza tecnica e caratteriale che appartiene solo alle grandi squadre. E quella di Corosiniti ha dimostrato di esserlo. Per nulla condizionata dalla doppietta di Hulk nei primi 3 minuti, la VBS accorcia con Bruno Xavier, azzera il gap con Jordan e poi mette la freccia con Remedi, autore di 2 reti decisive. La tappa della poule scudetto di Serie A sulla sabbia sarda si chiude domani (lunedì) alle 14 con la sfida con la Sambenedettese capolista a punteggio pieno.

Dopo l’inizio choc con la doppietta di Hulk, la Vbs si riorganizza e accorcia subito le distanze con Bruno Xavier. Poi nel secondo tempo arriva il pareggio con un bel destro di Jordan. La partita cambia volto nel terzo tempo. Trascorsi appena 25 secondi dall’inizio dell’ultima frazione, la Vbs ribalta tutto con la punizione vincente di Remedi. Il Pisa non reagisce nell’immediato e così i bianconeri ne approfittano per allungare, al 3’, ancora con Remedi, che si dimostra un rapace nell’area avversaria, con un tocco astuto sull’ennesimo suggerimento di Eudin. Il vice-capitano bianconero avrebbe pure l’opportunità per siglare una tripletta, ma il suo tap-in sulla punizione di Jordan su cui si oppone Casapieri è troppo alto. Il vice-capitano bianconero avrebbe pure l’opportunità per siglare una tripletta, ma il suo tap-in sulla punizione di Jordan su cui si oppone Casapieri è troppo alto. Proprio il portiere del Pisa costringe Carpita a un intervento complesso su una bordata da lontano. Remedi non concretizza un’altra punizione nel finale, calciando a lato. È l’ultimo sussulto del match, vinto con pieno merito dalla Vbs.