Viareggio sconfitto dal Napoli nella poule Scudetto di Serie A

VIAREGGIO: Carpita, Jordan, Genovali, Eudin, Remedi, Rombi, Santini, Sassari, Belluomini, Moretti, Gean Pietro. All. Corosiniti.

NAPOLI: Paterini, Antonio, D’Ascia, Be Martins, Léo Martins, Sciacca, Alla, Giusti, Perotti, Scarparo. All. Palma.

Arbitri: Innaurato di Lanciano, Longo di Paola.

Reti: 5’ pt Antonio (N), 11’ pt Remedi rig. (V), 10’ st Alla (N), 10’ st Léo Martins (N), 12’ st Eudin (V), 7’ tt Genovali (V), 12’ tt Léo Martins (N)

Note: parziali: 1-1, 2-3.

ALGHERO – La stagione della Farmaè Viareggio si apre con una cocente e immeritata sconfitta, rimediata in extremis: a 25 secondi dal termine, infatti, l’ex Léo Martins segna la rete che regala il successo al Napoli (4-3). Ad Alghero, dove si sta svolgendo la prima tappa della poule Scudetto di Serie A, non bastano le firme di Remedi, Eudin e Genovali ai bianconeri, che escono comunque dal campo con l’indiscutibile convinzione di esser stati per lunghi tratti superiori. Anche nel 2023 l’annata della VBS era cominciata con un k.o. con i partenopei, riuscendo alla fine a conquistare il tricolore. L’auspicio è che l’epilogo possa essere lo stesso.

Questa mattina bianconeri di nuovo in campo alle 11.30 quando è in programma sepre ad Alghero il match con la Roma. Viareggio è atteso a un pronto riscatto.