VIENE DALL’ATLETICA. Un passato in Virtus da ostacolista

Giovanni Marchetti, nato a Bologna il 16 marzo 1998, ha un passato nel mondo dell’atletica leggera. E’ stato uno dei punti di forza della Sef Virtus, grazie alla sua velocità e al suo talento nei 110 ostacoli. Prima di dedicarsi all’atletica, pratica an che nuoto e karate. Ma il grande amore è per l’atletica. Nel 2020, nella specialità – ha lavorato anche a Formia, nel centro di preparazione olimpica – conquista due medaglie di bronzo agli italiani indoor assoluti e under 23. Poi un amico, nazionale di bob, gli propone di fare un test di spinta sulla pista di Cesano Torinese, quella utilizzata per le Olimpiadi di Torino. Decide di mettersi in discussione con lo skeleton. L’esito del test è positivo: scopre di essere un atleta di interesse nazionale. E finisce così nella nazionale azzurra. Della quale fa parte tuttora.