Villa d’Oro, cambio al vertice. Corradi è il nuovo presidente

Sei squadre per il 2025/2026 tra B2 e C1 (squadre nazionali), C2, D1, D2 (squadre regionali). Una ripartenza che ha visto anche un cambio al vertice per il tennistavolo Villa d’Oro. Dopo oltre 40 anni non sarà più Alessandro Battani a tenere le redini del prestigioso settore sportivo rossonero, ma Michele Corradi, nuovo presidente: "Il Tennistavolo Villa d’Oro è una straordinaria realtà sportiva di importanza nazionale – il commento del neo eletto presidente Corradi – con valori profondi. Non era nei programmi diventare presidente, ma mi sono messo a disposizione quando ce n’è stato bisogno. Per me è un onore aver ricevuto la fiducia dell’assemblea. È un impegno non banale, ma la passione che ti viene restituita dagli atleti e dagli amatori ripaga tutti gli sforzi. La volontà è quella di continuare il lavoro di Alessandro Battani, rivolgendoci ai giovani che devono trovare nella nostra palestra un luogo accogliente. Aggiungo che dobbiamo anche rivolgerci alla pratica sportiva delle persone adulte, inevitabile in una società che invecchia. Un sogno? Ritrovare la Serie A con atleti modenesi, cresciuti nel nostro vivaio. Per fare questo però servono tempo e risorse". Rinnovati anche il consiglio direttivo e il parco allenatori, con Ivan Malagoli tornato alla direzione tecnica.

RAGNI ORO. Intanto ancora eccellenti risultati per gli atleti modenesi nell’ultima sessione dei tornei Open tenutasi lo scorso fine settimana. A Cortemaggiore (PC), nella competizione più importante, l’Over 1, si è imposto, abbastanza agevolmente Lorenzo Ragni, che ha fatto valere la propria posizione di testa di serie del tabellone. Bene anche Rettighieri, terzo.