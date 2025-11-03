Vincono sempre. Domata Viadana. Ma stavolta i Diavoli soffrono

Valorugby 19 Viadana 14

VALORUGBY: Brisighella; Lazzarin (63’ Bruno), Cuminetti, De Villiers (55’ Leituala), Colombo; Hugo, Casilio; Roura, Ruaro, Wagenpfeil; Portillo, Schinchirimini (51’ Nasove); Favre (51’ D’Amico), Brugnara (61’ Rimpelli), Cruz (46’ Bigi), Diaz. N.e.: Perez Caffe; Gherardi. All.: M.Violi.

VIADANA: Ciardullo; Bronzini (66’ Morosini), Morosini (51’ Orellana), Jannelli, Ciofani; Ferro (50’ Frutos Macchi), Di Chio (59’ Jelic); Catalano, Jogna Prat, Boschetti; Sommer, Loretoni (70’ Gamboa); Oubina R. (59’ Caro Saisi), Dorronsoro (56’ Casasola), Oubina A. (61’ Mistretta). All.: S.Anesi.

Arbitro: Russo, di Treviso.

Marcatori: 4’ meta Cruz, 7’ cp Ferro, 11’ meta Roura tr Hugo, 26’ meta Ruaro tr Hugo; 52’ meta Bronzini, 62’ cp Frutos Macchi, 79’ cp Frutos Macchi.

Note: cartellino giallo per Hugo (Val) al 44’ e per Nasove (Val) al 65’. Uomo-partita: Roura (Val). Spettatori 1000.

Nell’eterno duello tra Valorugby e Viadana a spuntarla è stavolta il team di Violi, che si prende il “derby del Po” e marca un bel cambio di rotta rispetto alla scorsa annata, quando i derby furono dominati dai viadanesi.

Al Mirabello la squadra reggiana, con Rimpelli chiamato all’ultimo a sostituire Diaz, semi-monopolizza il tabellino nel primo tempo, grazie a un gioco ispirato dei mediani e alla forza del pacchetto di mischia. Dopo tre minuti un perfetto calcio di Casilio costringe Viadana a una touche vicino alla propria meta, i mantovani pasticciano, Cruz è svelto ad approfittarne e va in meta. Viadana accorcia con un cp di Ferro ma all’11’ è di nuovo meta dei Diavoli: Hugo pesca al piede De Villiers che innesca un profondo avanzamento, Roura raccoglie e di potenza va a segno. Poco prima della mezz’ora la terza meta dei Diavoli: touche di Cruz, drive vincente e meta di Ruaro, 19-3 dopo la trasformazione di Hugo. Sembra un nuovo cammino trionfale.

Dal finale del primo tempo, però, per cinquanta interi minuti il Viadana prende il controllo del gioco, con evidente predominio in mischia chiusa; i gialloneri accorciano fino a fil di break con una meta dell’ala Bronzini e con un cp di Frutos Macchi (19-11), costringono prima Hugo e poi Nasove al giallo, ibernano il punteggio dei Diavoli, li sospingono alle corde e sul finire del match vanno a conquistare un punto di bonus con un nuovo piazzato. Così i mantovani, con l’ex diavolo Manghi come g.m. e l’ex All Blacks Anesi come head coach, ricordano al Valorugby che la strada verso la finale scudetto non sarà affatto priva di ostacoli, trabocchetti, trappole, agguati e insidie, insomma di avversari: un memorandum salutare per Favre e compagni, dopo un inizio di stagione fin troppo trionfale.

Prossima fermata: venerdì sera a Mogliano per la Coppa Italia.

Serie A Elite, classifica dopo 4 giornate: Valorugby 19 punti, Petrarca Padova 16, Rovigo 16, Viadana 16; Fiamme Oro Roma 14, Mogliano Veneto 7, Rangers Vicenza 6, Lyons Piacenza 5, Hbs Colorno 5; Biella Rugby Club 4.