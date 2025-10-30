Viola, l’enfant prodige a cavallo a 10 anni: "In sella mi sento libera, amo la mia Tarissa"

Grinta, determinazione e una passione sconfinata per i cavalli: così si potrebbe descrivere Viola Scatizza, giovane amazzone di 10 anni di Copparo che, nonostante la sua età, ha già conquistato risultati di rilievo nel panorama nazionale dell’equitazione western. Nella stagione 2025, Viola ha partecipato all’Italian Cup W&E Gimkana – organizzata dall’Associazione ISHA, settore nazionale di equitazione – ottenendo ottimi piazzamenti in due diverse categorie: 4ª classificata su 11 nella categoria Novice Junior, 3ª classificata su 20 nella categoria Super Novice. Risultati importanti, raggiunti insieme alla cavalla Call Me Tarissa, soprattutto considerando che si trattava della prima partecipazione ai nazionali e che Viola era una delle concorrenti più giovani in gara. La sua bravura ha colpito anche lo staff e gli istruttori presenti: più di uno ha chiesto alla sua insegnante quanti anni avesse, stupiti dal suo talento e dalla sicurezza con cui affrontava il percorso di gara.

Viola gareggia attualmente con le patenti A, il primo livello ufficiale nel settore dell’equitazione, prima di accedere alla patente B. Viola si allena al Ranch La Negrella di Serena Bagnara, dove, grazie alla guida attenta e appassionata della sua allenatrice, ha mosso i primi passi nel mondo della gimkana western. "La sua passione per i cavalli è nata quando aveva soli 4 anni, durante una fiera a Ferrara – raccontano i genitori –, quando le proposero di fare un giro sul pony rifiutò e scelse invece il cavallo più alto disponibile. Da quel giorno, non è più voluta scendere dalla sella. Appena terminata l’emergenza Covid, l’abbiamo iscritta al Ranch La Negrella e dopo un solo anno ha cominciato le prime gare nel Campionato Veneto, categoria Walk & Trot, per poi passare alla Novice Junior, dove nel 2025 si è classificata seconda. Parallelamente, ha gareggiato anche nel campionato Reining for Fun – ISHA, dove ha vinto il titolo per due anni consecutivi, 2024 e 2025". Bambina vivace, curiosa e determinata, Ha un carattere forte, indipendente e sempre alla ricerca di nuove sfide.

"Andare a cavallo mi dona libertà, emozione, sicurezza e concentrazione. Mi aiuta anche a conoscere di piu’ il cavallo – dice la piccola Viola – lei sente le mie emozioni e mi aiuta a trovare serenità. Ho trovato in Tarissa una grande amica. Mi sono innamorata della monta western appena provata. I miei sogni? Mi piacerebbe arrivare a conoscere a fondo il cavallo, continuare a gareggiare per arrivare a dei grandi risultati e, sì, vorrei tanto avere un mio cavallo tutto mio".

Laura Guerra