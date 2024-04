Virdis duecento volte Lerici Sport: "Questa squadra è la mia vita"

Pochi brividi nella quinta di ritorno di serie B di pallanuoto, in cui il Lerici Sport secondo il classifica ospita il fanalino di coda Tolentino alla ’Mori’ di Spezia. Sono i Coccodrilli a regolare gli avversari, quasi doppiati alla fine di una gara (13-7) iniziata con ritmi blandi: la prima marcatura è di Bianchi del Tolentino dopo quasi 3’30’’, poi è Virdis a pareggiare. Le due squadre arrivano al 3-3, poi i padroni di casa incrementano il vantaggio alla fine della seconda frazione, andando oltre il gol di differenza con Avvenente e il capitano, che allo scadere tenta il tiro da oltre metà campo e beffa il portiere avversario. Grazie ad un parziale di 7-0, il Lerici si porta fino al 10-3, poi si limita a gestire l’inerzia dell’incontro. "Una partita senza sussulti, giocata a ritmo anche piuttosto basso, che mi ha permesso di dare minuti al secondo portiere Toracca e far esordire Lazzaroli e Reina, aggregati juniores di serie B" commenta coach Sellaroli nel dopo gara. Ma questa partita, oltre al risultato che permette di al Lerici la seconda posizione, è stata l’occasione per la bandiera e oggi capitano rossoblù Riccardo Virdis di tagliare uno storico traguardo. "Voglio commentare le 200 presenze ringraziando tutte le persone che compongono e hanno composto la società – dichiara – da chi mi ha dato l’occasione di farne parte nel lontano 2011 a chi la costituisce oggi e ogni giocatore del quale sono e sono stato compagno di squadra. Il Lerici Sport ha fatto parte della mia vita e fa parte della mia quotidianità e mi ha regalato mille esperienze delle quali sono grato".

E ora, il giocatore pensa ai prossimi impegni in campionato. "Ora la concentrazione va alla fine del campionato, perché nulla è ancora scritto e noi vogliamo un unico risultato". Sabato alle 15, alla Piscina del Mare di Sori, i Coccodrilli saranno ospiti della Locatelli, per disputare l’ennesima sfida dal sapore play off.

Questa la formazione e i golrealizzati dal Lerici nel match contro i marchigiani ultimi in classifica ancora a quota zero punti: Di Donna, Vangi, Reina, Telara 1, Sisti, Echeninque 3, Virdis 3, Casagrande, Italiani, Gatti 4, Avvenente 1, Lazzaroli, Torracca, Pietra. Allenatore: Sellaroli. Vice: Biancardi. Parziali: 2-1, 4-2, 3-0, 4-4. Arbitro del match Costantino. Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: Rapallo Nuoto-Us L. Locatelli 9-9, Libertas Rari Nantes Perugia-San Giorgio Wp 11-8, Osimo Pirates Wp-Nc Civitavecchia 8-8, Gs Aragno-Livorno Aquatics 10-7. Classifica: Nc Civitavecchia 35, Lerici Sport 29, Gs Aragno 27, Rapallo Nuoto 25, Osimo Pirates 23, Us L. Locatelli 22, Livorno Aquatics 15, Libertas Rari Nantes Perugia e San Giorgio Wp 12, Pn Tolentino 0.

Chiara Tenca