Virtus Imola conquista la salvezza in Serie B Nazionale, obiettivo play off promozione

La Virtus Imola vincendo la partita interno con Saronno si è presa la permanenza matematica in serie B Nazionale. La salvezza era l’obiettivo minimo del gruppo allenato da coach Gianluigi Galetti che per tutto l’anno ha dovuto fare i conti con imprevisti, infortuni, ma pure con partite già vinte e poi perse in maniera incredibile. Incassato il primo obiettivo, la V imolese può ancora centrare i play in che valgono l’accesso ai play off promozione: "La salvezza – commenta coach Galetti – è il premio a una squadra che lavora tantissimo e sa fare sacrificio comune. Questo gruppo è stato capace di andare oltre ogni difficoltà anche quando gli ostacoli davanti erano insormontabili. Voglio dire grazie a chi ha giocato con Saronno e allo stesso modo a chi era assente come Masciarelli e Kadjvidi. Siamo contenti per aver conquistato la matematica davanti al nostro pubblico, potevamo anche farlo prima, ma oggettivamente eravamo ancora più in emergenza di quanto non lo fossimo già con Saronno". Non era scontato battere i lombardi, questo lo sanno bene Galetti e i suoi uomini: "Non è stata una brutta partita, i nostri avversari stanno facendo penare tutto, ad esempio nelo scorso turno Casale che ha 10 punti più di noi ha vinto alla fine. Li abbiamo tenuti sotto media venendo da un periodo dove allenarsi fuori ruolo è difficilissimo. Il nostro massimo svantaggio è stato di 5 punti e quando siamo stati sotto la Virtus ha saputo reagire ed è qui che abbiamo costruito la nostra vittoria". Mancano tre partite alla fine del campionato, la prossima gara sarà a Omegna, poi Lumezzane in casa e ancora in viaggio sul campo di Capo d’Orlando. Centoventi minuti per regalarsi l’ulteriore meta di partecipare ai play in: "In primis mi aspetto di mantenere questo assetto, sperando che Anaekwe possa giocare anche venti minuti. Con Saronno ha fatto una fatica incredibile a causa della maschera che gli impediva di potere vedere nella maniera migliore. A Omegna dovremo fare una partita coraggiosa, poi con Lumezzane al PalaRuggi vogliamo regalare un’altra grande soddisfazione ai nostri tifosi. All’inizio della stagione le testate più importanti del basket ci davano destinati ai play out. Li abbiamo smentiti, adesso vogliamo chiudere il campionato senza recriminazioni facendo tutto il possibile per potere continuare la nostra stagione il più possibile, bene sapendo degli ostacoli che troveremo negli ultimi tre match".