Virtus Lucca: Successo Storico nel Campionato di Società Assoluto

Nel suo cinquantesimo anno di attività sportiva, al termine della due giorni della fase regionale del campionato di società assoluto, la Virtus Lucca centra entrambi gli obiettivi della vigilia con una prestazione esemplare da parte di tutti gli atleti impegnati. Una grande soddisfazione per la società del presidente Nando Caturegli che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto, trovando nei risultati il riflesso della strategia scelta dal direttore tecnico Matteo Martinelli e condiviso dai vertici societari e da tutto lo staff tecnico.

La squadra maschile, dopo il ritorno in serie "A" Oro, è riuscita a confermare la categoria con il punteggio incredibile di 13.139 punti, il più alto di sempre, che le sono valsi il terzo posto alle spalle di Unicusano Livorno e Atletica Firenze Marathon e l’accesso alla finale di serie "A" Oro, in programma il 14 e il 15 giugno prossimi a Brescia.

Prova immensa per la squadra femminile che, dopo la storica promozione in serie "A" Argento della scorsa stagione, riesce a confermare la categoria con un fantastico quarto posto e con 12.640 punti, andando a centrare la sua prima finale "A" Argento. Sugli scudi: la vittoria nell’alto di Idea Pieroni che apre la stagione outdoor con un eccellente 1.90 al primo tentativo; l’argento di Carolina Fraquelli nei 5000 metri (17’49”99) e pass per i tricolori Promesse; il bronzo di Emma Puccetti sui 3000 siepi (11’10”99).