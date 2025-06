Virtus pronta per le finali di serie A Oro e Argento: sfida salvezza a Brescia e Foligno

Fine settimana di grandi impegni per gli atleti della Virtus. La squadra maschile e femminile saranno impegnate, rispettivamente, a Brescia, nella finale di serie "A" Oro e a Foligno, nella finale di serie "A" Argento del campionato di società assoluto.

Dopo l’esaltante doppia promozione di entrambe nella scorsa stagione, con il ritorno della squadra maschile in "A" Oro e con la storica conquista della prima serie "A" Argento per la femminile, adesso per tutte e due le compagini è tempo di puntare alla non facile salvezza e, dunque, a un posto dentro le prime otto della graduatoria finale.

La squadra maschile si presenterà al "Gabre Gabric" di Sanpolino, a Brescia, potendo contare, nell’alto, su Stefano Sottile, quarto alle Olimpiadi di Parigi e atleta dal grandissimo spessore tecnico. A dare manforte è arrivato anche lo sprinter olimpionico, specialista dei 400 metri, Emmanuel Ifeanyi Ojeli.

In prestito dall’Atletica Agropoli anche Daniele Orlando, il campione italiano indoor "Juniores" dei 60 e dei 200 metri, distanza in cui detiene la quinta miglior prestazione italiana di categoria di sempre.

La femminile, impegnata a Foligno potrà contare su Idea Pieroni reduce dall’eccellente primato stagionale di 1.92 che le ha aperto le porte per i mondiali di Tokyo e la velocista Amanda Obijiaku, campionessa italiana Under 23 dei 100 e dei 200 metri nel 2024.

Alessia Lombardi