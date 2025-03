Vitello Trail e Runbike, una festa di corsa e in mountain bike

Fiesole, 2 marzo 2025 – Un percorso spettacolare, una sfida avvincente e un terzo tempo degno di una grande festa: il 5° Vitello Trail & 3° RunBike ha regalato agli appassionati di corsa e mountain bike un’esperienza unica, all’insegna dello sport e della convivialità. La competizione ha visto podisti e ciclisti affrontare fianco a fianco 16,5 km con un dislivello di ben 800 metri, un tracciato impegnativo che ha esaltato la bellezza selvaggia della Valle dell’Arno, nei pressi di Fiesole.

Stessa distanza per i partecipanti al trail podistico, mentre per i non competitivi era previsto un percorso ridotto di 10 km. Terreno aspro e panorami mozzafiato hanno reso la gara affascinante ma selettiva: al traguardo, sorrisi e fatica si mescolavano in un’espressione di soddisfazione pura. L’evento rinnova la tradizione della storica Maratonina del Vitello d’Oro, offrendo agli atleti l’opportunità di immergersi in un itinerario suggestivo tra strade bianche e sentieri immersi nella storia.

Un dettaglio particolarmente apprezzato è stata la medaglia finisher, un'opera artistica che raffigura la Torre Tonda e il leggendario Vitello d’Oro, simboli della cultura locale. Ma il vero spirito del Vitello Trail si è espresso nel mitico terzo tempo. Grazie all’organizzazione della Polisportiva Ellera, il tradizionale pacco gara è stato sostituito da un banchetto in grande stile: tre porchette arrosto, polenta al sugo, vin brulé, dolci fatti in casa, marmellate e un’infinità di altre prelibatezze. E per chi non poteva fermarsi, vassoi colmi di porchetta erano pronti da portare a casa. A completare la giornata, il servizio fotografico curato dall’ETS Regalami un Sorriso, con un sistema ottimizzato per la ricerca delle immagini tramite numero di pettorale, per regalare a ogni atleta il ricordo perfetto di una giornata indimenticabile.