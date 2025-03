Vittoria sofferta per il Galli San Giovanni

Arezzo, 03 marzo 2025 – Non è stata certamente la serata migliore per la Polisportiva Galli. Al termine di una gara perennemente in equilibrio, la squadra di coach Garcia porta a casa il derby contro Livorno per 58-61. Decisivi nel finale i punti firmati da Degiovanni. Avvio di gara nel segno di Stroscio, con il primo parziale che vede il 2-7 sul tabellone. Georgieva e Botteghi firmano il controsorpasso (8-7), ma Cruz e Faustini replicano immediatamente con il 10-15. Okodugha da una parte e Rossini dall’altra sigillano il 12-17 alla prima pausa. Nella seconda frazione Mioni e Amatori firmano il primo allungo (15-23), ma Orsini e Wojtala rimettono a contatto la Jolly. Finale di quarto tutto di marca locale, con una scatenata Georgieva e Botteghi che sigillano il 33-32 all’intervallo. Anche il terzo periodo vive di equilibrio: Georgieva allunga a più sei (40-34), ma Faustini e Mioni trovano le giuste risposte scrivendo il 40-44. Copione che non cambia con la formazione di Angiolini che riprende la testa del match: al 30′ è 50-48.

Gli ultimi dieci minuti vedono Cruz subito a segno per la parità, con l’equilibrio che continua a regnare. Una tripla di Degiovanni mette un possesso pieno di scarto, con la play che si ripete poco dopo realizzando il 54-59 a tre minuti dal termine. Livorno non molla e spinta da una super Georgieva ritorna a meno uno (58-59), sbagliando anche il tiro del possibile sorpasso. A chiudere i conti arriva il contropiede vincente di Degiovanni. Invano il tentativo per il supplementare di Botteghi, con la palla che non va a bersaglio. Finisce 58-61. Jolly Acli Basket Livorno – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 58 – 61 (12-17, 33-32, 50-48, 58-61)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 3 (0/6, 1/4), Ceccarini* 2 (0/1, 0/3), Sassetti, Georgieva* 26 (12/16, 0/2), Orsini* 8 (3/7, 0/7), Miccio NE, Botteghi* 17 (3/5, 3/6), Mollicone NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha 2 (1/4 da 2), Evangelista Allenatore: Angiolini W. Tiri da 2: 19/39 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 39 10+29 (Georgieva 10) – Assist: 19 (Wojtala 6) – Palle Recuperate: 6 (Wojtala 3) – Palle Perse: 17 (Botteghi 6)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Degiovanni* 11 (4/6, 1/5), Rossini* 6 (3/4, 0/4), Faustini* 13 (3/7, 2/6), Lazzaro, Mioni 10 (4/8, 0/1), Stroscio* 5 (2/4, 0/1), Cruz Ferreira* 7 (2/5, 1/5), Amatori 4 (2/2 da 2), Di Fine NE, De Cassan 5 (1/4, 1/4) Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/40 – Tiri da 3: 5/27 – Tiri Liberi: 4/4 – Rimbalzi: 41 12+29 (Faustini 12) – Assist: 14 (Degiovanni 3) – Palle Recuperate: 9 (Degiovanni 3) – Palle Perse: 17 (Policari 4) Arbitri: Lilli M., Frosolini I.