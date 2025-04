Vivicittà, si scaldano i motori per la corsa. Il centro si riempie di podisti e camminatori

Una domenica in centro con il Vivicittà. Attesi in centinaia tra podisti e camminatori all’evento d’interesse nazionale. Una manifestazione che si terrà domenica, giunta alla quarantunesima edizione, organizzata da Uisp Ferrara, patrocinata dal Comune e con il contributo di alcuni partner Coop Alleanza 3.0, Avis comunale ed Erregi Sport. Una novità sarà il punto di partenza e arrivo, che quest’anno sarà in Piazza Castello. Il programma prevede ritrovo dei partecipanti dalle 7.30 poi alle 9 partenza delle categorie giovanile sulle distanze di 300-500 e 1500 metri, poi alle 9.30 partenza gara competitiva (10km) in coda camminata non competitiva (5/10 km) e camminata con gli amici a quattro zampe. Questa manifestazione denominata la "corsa più grande del mondo" abbraccia in un’unica, originale formula, atleti professionisti, sportivi della domenica e famiglie con la competitiva di 10km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati. Nello specifico a Ferrara il percorso della competitiva e non competitiva attraverserà le vie del centro estense, per apprezzare le bellezze architettoniche e storiche su tutte il Castello.

Tre le curiosità storiche relative alle primissime due edizioni di Vivicittà. Queste si sono svolte sulla distanza della mezza maratona e nel 1984 vinse Orlando Pizzolato, mentre nel 1985 il ferrarese Massimo Magnani, poi dall’anno successivo si passò all’attuale distanza, inizialmente il Vivicittà si teneva nella piazza centrale, per poi spostarsi in altre zone del centro estense. In occasione della manifestazione sarà sospesa la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti. Le vie interessate dal provvedimento saranno in particolare largo Castello, corso Giovecca, via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, via Ripagrande, corso Piave, viale Vittorio Veneto, viale Cavour e arrivo in largo Castello. Il percorso di gara interessato dal divieto sarà ripetuto due volte.

Mario Tosatti