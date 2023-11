Voleva smettere con il Pattinaggio artistico. Ora Orlandini ha vinto l’argento europeo

Dante Orlandini, sedicenne atleta del pattinaggio artistico Gualtieri 2000, ha ottenuto la medaglia d’argento alla Coppa Europa che si è svolta a Pola, in Croazia, lo scorso fine settimana.

In coppia con Sofia Digani (Invicta Skate Modena), si è classificato al secondo posto. L’importante successo è arrivato nella danza in coppia, categoria Jeunesse, sfiorando il primo posto, andato poi a una coppia di concorrenti del Portogallo. Dante e Sofia hanno affrontato una impegnativa prova di Style dance, che prevede degli elementi di danza obbligatoria e di danza libera.

Alla stessa competizione ha preso parte pure un altro reggiano, Noah Cavallini, portacolori della Tm Roller Academy di Sant’Agata Bolognese: a lui il secondo posto nel Libero artistico.

Per Dante, che era quasi intenzionato a smettere con questa disciplina, si tratta di una bellissima soddisfazione, che lo ripaga di tanti sacrifici e allenamenti.

Sollecitato anche dai genitori Fabio e Linda, il sedicenne atleta ha deciso di proseguire l’attività, in forza alla società di Gualtieri. Dopo dieci mesi arriva il primo successo, un oro ai campionati Aics e un altro primo posto ai campionati Uisp.

Nel frattempo giunge anche la convocazione nella nazionale azzurra con Sofia Digani, arrivando così all’ottimo risultato in Coppa Europa, dove i giovani emiliani hanno rappresentato l’Italia.

"E’ un successo anche per la società Gualtieri 2000 – dichiara il dirigente Giovanni Iembo – per il quale ringraziamo l’allenatore Cesare Nodari, i genitori di Dante per il loro impegno accanto al figlio, e Beatrice Lotti della Invicta Modena".

E domenica prossima un appuntamento importante per la Gualtieri 2000, con uno stage di allenamento al palasport locale, col pluricampione Luca Lucaroni, vincitore di ben 13 titoli iridati.

