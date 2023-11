Volley a2 donne. Fiore suona la carica: "Battiamo Soverato»

Dimenticare la sconfitta di Brescia e chiudere nel miglior modo possibile il girone di andata: "Battendo Soverato e cercando la seconda vittoria consecutiva in casa". La capitana della FcrEdil Bologna Emanuela Fiore suona la carica. Questa sera, alle 20.30 al PalaMarani di Budrio, arriverà Soverato, terzultima in classifica con un punto in meno delle rossoblù. Sarà sfida diretta in chiave salvezza: "Sarà soprattutto una sfida delicata, perché le nostre avversarie nell’ultimo turno hanno strappato un punto alle seconde in classifica di Busto e sono in palla. Poi in panchina hanno Guidetti, un amico e il tecnico che mi guidò in B1 a Bologna nel 2016. Sarà scontro diretto e dobbiamo fare il massimo per vincere e mettere punti in classifica". Mancherà lacentrale Tresoldi.

Le altre gare: Perugia-Como, Talmassons-Brescia, Busto Arsizio-Messina, Padova-Pescara.

La classifica: Perugia 22; Busto Arsizio 20; Messina 18; Talmassons 17; Brescia 15; Como 12; Vtb Bologna 8; Soverato 7; Padova 1; Pescara 0.

m. g.