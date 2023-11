Volley a2 donne. Vtb, con Pescara vietato sbagliare

Reduce da 4 punti nelle ultime due gare, la FcrEdil Bologna prepara un match da non fallire: domenica, alle 17 al PalaMarani di Budrio arriverà il fanalino di coda Pescara, ancora senza punti e vittorie. Ne servono tre a Bologna per riaprire la corsa al quinto posto che significa poule promozione e quindi salvezza diretta. Ma ne servono tre anche nell’eventualità della poule retrocessione, dove Bologna si porterebbe dietro i punti collezionati nella stagione regolare del campionato di A2 promozione. Per giocarsi la salvezza con buone chance in caso di Poule retrocessione, le rossoblù dovrebbero approdare con 20-22 punti alla post season, dove poi affronterebbero le ultime cinque squadre del girone B in sfide di andata e ritorno.

Per tagliare il traguardo dei 20-22 punti la Fcr Edil non può concedersi passi falsi con le ultime tre (Pescara, Altafratte e Soverato) e strappare qualche punto in giro, come fatto fin qui a Talmassons e Albese. Insomma, Bologna è in media salvezza, a patto di non fallire lo scontro salvezza casalingo di domenica, appuntamento cruciale per Fiore e compagne.

m. g.