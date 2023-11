Volley A2 femminile, alle 20,30 contro la terza in classifica. Vtb, con Talmassons vale doppio. Al PalaDozza al fianco delle donne

E’ il gran giorno: la Vtb FcrEdil inizia il girone di ritorno del campionato di A2 femminile di volley tornando a calcare il Paladozza. Lo farà alle 20.30 alla ricerca della prima impresa stagionale: vinti gli scontri diretti con Altafratte, Pescara e Soverato nelle ultime cinque giornate e colto un punto con Albese, Fiore e compagne vanno a caccia della prima vittoria su una big. Ospite, la compagine friulana di Talmassons, terza in classifica, contro la quale Bologna strappò un’insperato punto all’esordio. Ora la Vtb cerca di accelerare il passo per superare Albese in classifica e riaprire la corsa alla salvezza diretta.

Cerca una vittoria che vale doppio, la FcrEdil, che torna al Paladozza in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in favore della Casa delle donne di Bologna, all’interno di una giornata che vedrà la sfida di C femminile tra Progresso e Idea Volley e quella di B2 femminile tra Vtb e Ravenna.

Le altre gare: Brescia-Perugia, Busto Arsizio-Albese, Messina-Altafratte Padova, Soverato-Pescara.

La classifica: Perugia 25; Busto Arsizio 23; Talmassons 19; Messina 18; Brescia 16; Albese Como 12; Vtb FcrEdil Bologna 11; Soverato 7; Altafratte Padova 4; Pescara 0.

m. g.