Volley A2 femminile, ecco il calendario della seconda fase per la Omag-Mt San Giovanni. Pool Promozione, si comincia con Busto Arsizio

Ci siamo, la Pool Promozione è servita. A poche ore dall’ultima giornata di regular season per la Lega di A2 femminile ha già pubblicato il nuovo calendario della seconda fase. Tutte e 10 le squadre sono oramai definite, 5 del girone A e 5 del girone B, quello della Omag Mt San Giovanni. Proprio San Giovanni partirà già in casa nel primo turno della Pool Promozione domenica 28 gennaio (ore 17) contro una big del Girone B ed una favorita per la vittoria finale di questa seconda fase di campionato, Busto Arsizio.

Poi il 4 marzo trasferta a Como, l’11 febbraio di nuovo in casa contro Messina, infrasettimanale per San Valentino a Talmassons (Udine) e chiusura andata in casa contro l’altra big del girone B Perugia. Il ritorno a campi invertiti nella medesima sequenza fino al 31 marzo. Poi la prima classificata accederà direttamente all’A1 mentre dalla seconda alla quinta classificata giocheranno le semifinali playoff a posizioni incrociate (al meglio delle 2 vittorie su 3 partite) la seconda contro la quinta e la terza contro la quarta, chi passerà il turno giocherà la finale ancora al meglio delle 2 vittorie su 3 partite e chi vincerà sarà la seconda squadra promossa in A1.

San Giovanni dopodomani giocherà in casa con Costa Volpino ultima in classifica nella regular season per centrare altri 3 punti che si porterà poi dietro come bottino iniziale nella seconda fase del campionato, ma in tanti si chiedono quali ambizioni potrà nutrire davvero la squadra marignanese e se sarà possibile sperare almeno nei playoff. La vittoria di Lecco e soprattutto la sconfitta, ma con bel gioco, di Perugia in Coppa Italia hanno detto che la squadra si è ritrovata e senza infortuni sarebbe salita ancor di più in classifica. L’ambiente marignanese spera di agguantare quel quinto posto che significherebbe sognare ancora con almeno la semifinale play-off a portata di mano. Ma va detto che almeno 4 squadre o forse più in questo momento paiono superiori: Perugia e Busto Arsizio nel Girone A, Macerata, Montecchio e Offanengo nel Girone B con l’outsider Mondovì vera bestia nera di San Giovanni negli ultimi anni.

Luca Pizzagalli