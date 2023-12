Volley a2 femminile. Vtb, out Vobolo: è in dubbio

Ultima chance per la Fcredil Volley Team Bologna per provare il colpaccio contro una delle prime della classe. Domenica, a Busto Arsizio, le rossoblù chiuderanno il tour de force che le ha viste affrontare in fila le prime 4 della classifica, fin qui senza portare punti a casa: almeno nel girone di ritorno, perché all’andata riuscirono a conquistare un punto a Talmassons. A Busto Arsizio la squadra di coach Zappaterra arriverà con il punto interrogativo legato alle condizioni della schiacciatrice Irene Bovolo, che a causa di un problema alla schiena negli ultimi due giorni non si è allenata sottoponendosi a trattamenti e terapie. Oggi proverà a testare le proprie condizioni, per capire se potrà essere della sfida domenica.

Archiviata Busto Arsizio, sarà poi la volta degli scontri diretti con Altafratte (il 23 dicembre), Albese (il 26), Pescara (8 gennaio), Brescia (14 gennaio), oltre alla sfida con Soverato (21 gennaio) che chiuderà la stagione regolare e aprirà le porte della poule salvezza per Fcredil.

m. g.