Volley A3: cuore e orgoglio per una rimonta incredibile. La Geetit sale al terzo posto grazie al lituano Listanskis

Geetit Bologna

3

Sarlux Sarroch

2

(20-25, 22-25, 25-17, 35-33, 15-8)

GEETIT BOLOGNA: Sitti 4, Listanskis 31, Sacripanti 18, Baciocco 23, Omaggi 7, Giampietri 9, Brunetti (L); Minelli, Ronchi, Non entrati: Serenari (L2), Donati, Faccani e Faggiani. All. Marzola.

SARLUX SARROCH: Fabroni 2, Ntotila 11, Leccis 7, Romoli 25, Sideri 14, Fortes 7, Giaffreda (L1); Ciupa 6, Pisu 3. Non entrati: Curridori, Cristiano, Agostini, Mocci (L2), Beghelli. All. Franchi.

Arbitri: Sessolo e Marani.

Rotto il ghiaccio a Salsomaggiore, la Geetit trova continuità. Di risultati, non ancora di gioco, che vive a fasi alterne: seconda vittoria consecutiva, ottenuta piegando Sarroch dopo una maratona di oltre due ore e mezza. C’è pure la ciliegina sulla torta: il terzo posto solitario. Ma c’è una rimonta entusiasmante, dopo un inizio da dimenticare. Le attenuanti non mancano: le assenze dei titolari Maletti e Aprile pesano, come pesano le precarie condizioni di Giampietri e Omaggi, ma la Geetit ha cuore e orgoglio e un Listanskis da 31 punti con 8 muri punto, determinanti nel terzo e nel quarto, chiuso 35-33 proprio dal lituano. Baciocco e Sacripanti spianano poi la strada al tiebreak.

Le altre gare: Savigliano-Brugherio 3-0, Garlasco-Acqui Terme 0-3, San Donà-Belluno 3-1, Mirandola-Motta di Livenza 3-0, Mantova-Salsomaggiore 3-0. Ha riposato: Cus Cagliari.

La classifica: San Donà di Piave 10; Mantova 9; Geetit Bologna 7; Belluno, Cus Cagliari, Acqui Terme, Mirandola, Savigliano 6; Motta di Livenza, Garlasco 4; Sarlux Sarroch, Brugherio 3; Salsomaggiore 1.

Marcello Giordano