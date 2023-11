VOLLEY A3. Geetit, anticipata al 2 dicembre la gara con Cagliari

C’è un cambio di programma, in casa Geetit. O meglio, di calendario. Il match casalingo con il Cus Cagliari valido per la nona giornata di andata, previsto per domenica 3 dicembre alle 18, è stato anticipato a sabato 2, alle 20,30 al PalaSavena. La decisione è stata ufficializzata dopo che il club sardo, per necessità di voli, ha chiesto l’anticipo, ottenendo il benestare della Geetit e dalla Lega. Il match, ad oggi rappresenterebbe uno scontro diretto per il terzo posto del campionato di A3. Se lo sarà anche tra poco meno di un mese lo diranno le prossime tre giornate, che vedranno Bologna affrontare Savigliano (in casa, domenica alle 18) e Mirandola (domenica 19 alle 16) in trasferta, per poi osservare il 26 novembre il turno di riposo. Turno di riposo utile per recuperare dall’infortunio agli adduttori il centrale Samuele Aprile, mentre per lo schiacciatore Marco Maletti c’è la speranza di un ritorno in campo contro Mirandola. Entrambi però salteranno la sfida con Savigliano valida per la sesta giornata, che vedrà il Cus Cagliari ospitare la capolista Mantova. Cagliari è terza, con un punto di vantaggio su Geetit e Savigliano, chiamate al faccia a faccia in week end di scontri in alta quota, che potrebbero iniziare a definire i contorni di una classifica fin qui cortissima. Marcello Giordano