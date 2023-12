Volley. Ariete, impegno possibile . La Kabel attende Pontedera

Impegno possibile. L’Ariete oggi alle 17.30 al palazzetto di San Paolo ospita la Trestina (arbitri Crovetti e Calandra) e l’obiettivo sono i tre punti. La vittoria di Marsciano, la seconda consecutiva nel campionato di serie B2 nazionale femminile, ha restituito morale e sicurezze a Prato che adesso deve cercare continuità di risultati ma anche di prestazioni. Ospiti reduci dalla bella vittoria in casa contro Reggio Emilia ma anche da un inizio di torneo complicato dove hanno saputo raccogliere sette punti in otto gare. Insomma, sulla carta l’avversaria giusta per il gruppo di Nuti che deve proseguire nel suo cammino di crescita e che deve alimentare una classifica che, alla luce degli ultimi risultati, è promettente.

Match casalingo invece per la Kabel nel campionato nazionale di serie B maschle. Si gioca oggi alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Tronfi e Gemma) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria è Pontedera. Ospiti reduci dalla vittoria casalinga contro Sesto Fiorentino, che è valsa loro il terzo posto in classifica, e che, comunque, da anni rappresentano una realtà di punta della categoria. Rispetto alla scorsa stagione è cambiata la guida tecnica, Nuti ha preso il posto di Lazzeroni, ma la squadra è rimasta competitiva. Insomma, gara in salita per la squadra di Novelli che però arriva a questo match con il vento in poppa del successo di Livorno.