Volley. Assemblea nazionale. Fipav a Rimini

La Fipav ha scelto Rimini per il rinnovo dei vertici federali e l’elezione è alle porte. Domani e domenica, al Palacongressi, spazio alla 47ª assemblea nazionale elettiva della Federazione pallavolo, che avrà il compito di nominare il nuovo presidente e i componenti del consiglio per il quadriennio olimpico 2025-2028. Il candidato unico alla presidenza è l’attuale numero uno, Giuseppe Manfredi. Per quanto riguarda il Consiglio, invece, saranno 19 i candidati a concorrere per 14 posti: due vicepresidenti, otto consiglieri federali, tre consiglieri in rappresentanza degli atleti (almeno due donne) e un consigliere in rappresentanza dei tecnici. Con loro verrà eletto anche un presidente del collegio revisore dei conti. Sabato prima e seconda convocazione, oltre all’apertura dell’assemblea straordinaria. Domenica ulteriori operazioni di voto e proclamazione degli eletti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Fipav.