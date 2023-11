Volley b maschile. La Querzoli strappa un set e fa sudare la capolista 4 Torri

Cuore e orgoglio non bastano a una Querzoli stoica, siccome spuntatissima e ridotta all’osso (Nicolas Kunda e Camerani precauzionalmente a riposo in vista del derby con Ravenna; out l’infortunato Marco Pirini), per frenare la capolista 4 Torri. Ferrara espugna il Ginnasio 1-3 (23-25, 18-25, 25-21, 26-28), coglie la sesta vittoria consecutiva e prosegue così a punteggio pieno; a Forlì resta la consolazione di essere riuscita nell’impresa di strapparle un set (finora ne aveva ceduti solo tre) prevalendo in battuta (7 ace a 4) e ricezione (58% di positive contro 55%), ma cedendo ai fulmini e alle saette della premiata ditta Tosatto-Ingrosso (50 punti in due). Tra le fila di casa sugli scudi l’’aspirapolvere’ Berti, il ritrovato Bonatesta, tornato sopra il ventello, e Andrea Pirini, bravo a farsi sentire sottorete (4 block). I primi due parziali, grossomodo speculari, la 4 Torri li chiude rispettivamente con un mani out di Tosatto e un murone su Fabbri. Forlì non si dà per vinta accorcia le distanze e poi fa vedere i sorci verdi alla capolista: fallisce la palla del possibile tie-break e cede di corto muso (26-28).

Querzoli: Mariella 6, N. Kunda ne, Rondoni ne, Casamenti, A. Pirini 13, Fabbri 11, Balducci ne, Bonatesta 24, Camerani ne, Berti (L1), Del Grosso 14, Pusceddu (L2), Soglia 5. All.: G. Kunda.

m. lo.