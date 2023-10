Volley B maschile. Querzoli, che rimonta: titani stesi al tie-break

Querzoli di rimonta. Forlì stecca l’avvio e va sotto di due set, poi ritrova se stessa e ribalta San Marino al tie-break: 18-25, 23-25, 25-14, 25-18, 15-13 i parziali. Mariella e soci prevalgono, nel complesso, in tutti i fondamentali: sono più incisivi in battuta (11 ace a 5), ricevono meglio e giganteggiano a muro (13 punti, di cui 4 di Andrea Pirini, contro 5); in evidenza Camerani (19 mattoncini, col 47% in attacco) e Nicolas Kunda (16, 49%), uscito dal campo nel quarto set per infortunio. Tra le fila dei titani spiccano i 22 punti di Frascio (top scorer).

La PromoPharma inizia di gran lena, specula sulle incertezze forlivesi e strappa (8-10); poi prende margine (12-15 e 15-20) e s’impone (18-25) con un mani-out di Kiva. Più combattuto il secondo set, sebbene la Querzoli abbia sempre dovuto rincorrere. San Marino avanti (7-10 e 11-15); Forlì si rifà sotto (15-16, poi 21-22), ma l’arrivo in volata premia gli ospiti, a segno con una parallela di Frascio. Convinta di avere la partita in pugno, la PromoPharma allenta la morsa, ma sbaglia di grosso.

A questo punto la Querzoli si scuote dal torpore e ritrova smalto e convinzione: parte a razzo (7-3 e 12-7) e scava un abisso (22-13); San Marino capisce l’antifona e si scansa (25-14). Il quarto parziale è la fotocopia del precedente, con Forlì in fiducia che mantiene saldamente il controllo delle operazioni (10-6, 15-10 e 20-15); a pareggiare il computo dei set ci pensa un ace in jump float di Soglia: 25-18. Sul filo del rasoio il tie-break, con Forlì in vantaggio (8-4) al cambio campo e San Marino che rientra fino al 14-13, salvo poi soccombere alla super spike di Bonatesta.

Querzoli: Mariella 8, Bonatesta 13, A. Pirini 12, N. Kunda 16, Camerani 19, Berti (L1), Del Grosso 1, Fabbri 2, Balducci, M. Pirini ne, Rondoni ne, Casamenti ne, Pusceddu (L2) ne. All. G. Kunda.

Marco Lombardi