Volley B maschile Querzoli, nulla da fare sul parquet della capolista La Nef Osimo

Senza scampo. La Querzoli non guarisce dal mal di viaggio ed esce a mani vuote anche da Osimo. Troppo forte La Nef Re Salmone capolista, che rulla Forlì 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) e prosegue la propria marcia di avvicinamento ai playoff. Per i ragazzi di coach Kunda è il quinto scivolone consecutivo lontano da casa e adesso il margine di sicurezza sulla zona rossa è sceso a 5 punti.

La Querzoli scatta forte dai blocchi, approfitta delle incertezze dei ‘senza testa’ e scappa (0-4) con un monster block di Pirini. Imitato da D’Orlando: 4-8. Ma sono fuochi fatui. La capolista risale a agguanta la parità, a 9, con una diagonale di Pippo Boesso da posto 4, dopodiché passa al comando. Ace del solito Boesso, tesa di Carotti e Osimo si dilegua: 15-11. Un lungolinea poderoso di Stella inchioda il 21-16 e indirizza il set, chiuso 25-19 da uno stampone di Carotti.

Al cambio campo la Querzoli alza un muraglione e si stacca di nuovo: 0-4. La risposta dei ‘senza testa’ è affidata all’artiglieria pesante e Boesso firma il rimontone: 5-4. Controbreak Querzoli con la slash di Pirini: 7-8. Osimo impatta a 11 e alza i tacchi. Pipe di Boesso (20-15), poi Rosa chiude la porta a Camerani e Maretti dai 9 metri fa 25-19.

Qui Forlì si scioglie e il terzo set non ha storia. Gas a martello per La Nef: 5-0 e 9-4, con una diagonale terrificante di Stella. Osimo va via sul velluto (16-9, poi 20-14) e, complice una spadellata di Camerani, passa all’incasso.

Querzoli: Peripolli 3, Camerani 8, Bigarelli 17, D’Orlando 9, N. Kunda ne. Pirini 10, Soglia 4, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. G. Kunda.

m. l.