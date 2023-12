VOLLEY B MASCHILE. Querzoli travolta dalla capolista

Querzoli senza scampo a Collemarino. Forlì si sbriciola sotto i colpi dalla capolista The Begin Volley Ancona, vittoriosa in pantofole con un triplo 25-16, incassa il quinto stop consecutivo, il sesto (su 6) lontano dal Ginnasio, e chiude il 2023 all’ultimo posto: nel prossimo weekend, infatti, osserverà il turno di riposo, poi sosta. Forlì scende in campo rassegnata all’idea della sconfitta e infatti cede su tutta la linea: in battuta (5 ace a 0), ricezione (56% di positive contro 34%), attacco (51% contro 29%) e muro (10 punti a 4). A risultato già compromesso, coach Kunda getta nella mischia le seconde linee a sancire la resa. In evidenza, tra le fila dei dorici, l’opposto Santini (60%) e lo schiacciatore Fantauzzo (45%), entrambi con 16 punti. Speculari i tre set: l’equilibrio dura pochi scambi, poi Ancona si stacca, guadagna un margine inattaccabile e con un filo di gas va a dama.

Querzoli: Mariella 2, N. Kunda 7, Trento ne, Casamenti, A. Pirini 5, Fabbri 3, Balducci, Bonatesta 6, Camerani 2, Berti (L1), Del Grosso 1, Rondoni 1, Pusceddu (L2) ne, Soglia 1. All.: G. Kunda.

m. lo.