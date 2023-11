Volley b1 donne. Clai di scena a Forlì. Gossolengo nel mirino La Clai Imola giocherà in trasferta sul campo della Libertas Forlì, seconda in classifica a tre punti dalla capolista Gossolengo. Coach Caliendo chiede la miglior Clai possibile per cercare di conquistare i tre punti. Altre gare e classifica.