Volley B1 donne: le ragazze di Turrini in campo alle 17. Fatro, aria di derby. A Ozzano arriva Forlì

La Fatro Ozzano torna in campo. Dopo una settimana di riposo e allenamenti, le ragazze di coach Turrini ospitano questo pomeriggio alle 17 Forlì, per il derby dell’ottava giornata. Lo stop è stato utile alla Fatro per inserire nelle rotazioni e in allenamento la nuova palleggiatrice Colle, arrivata per sostituire l’infortunata Carnevali, e migliorare la condizione della centrale Pavani, fin qui mai titolare per problemi alla schiena. Ozzano vuole interrompere la striscia di 2 ko consecutivi da cui è reduce, Forlì proseguire sull’onda del successo per 3-2 sulla quotata Imola, per poter mettere la freccia proprio sulla Fatro, in uno scontro diretto di metà classifica con possibile vista sui quartieri nobili. "Ci siamo già tolte diverse soddisfazioni in questa stagione, vogliamo ricominciare a farlo, sapendo che la partita con Forlì sarà una bella battaglia in cui sarà fondamentale riuscire a rimanere in partita anche nei momenti di difficoltà che ci saranno", racconta Greta Monaco, schiacciatrice ozzanese, che insegue il ritorno alla vittoria.

Le altre gare: Imola-Campagnola, Garlasco-Genova, Rubiera-Pavia, Ravenna-Modena, Gossolengo-Piacenza. Riposa: Sassuolo.

La classifica: Gossolengo 18; Rubiera 16; Clai Imola 15; Garlasco 13; Campagnola 11; Fatro Ozzano, Modena 10; Forlì, Sassuolo, Genova 8; Pavia 6; Ravenna 3; Piacenza 0.

m. g.