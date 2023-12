Volley B1 femminile, al Ginnasio maratona e un punto col Campagnola Emilia. La Bleu Line recupera due set, ma poi cede

Si ferma a tre la striscia vincente della Bleu Line. Forlì soccombe alla Tirabassi & Vezzali, corsara al Ginnasio 2-3 (22-25, 19-25, 25-14, 25-19, 12-15), dopo una maratona durata 2 ore e 9 minuti, e scivola al sesto posto, a -7 dalla zona che conta. Le ragazze di Biagio Marone servono maluccio (17 errori, a fronte di 7 ace), ricevono benone (60% di positive), si fanno preferire in attacco (34% a 25%) e pareggiano il conto dei muri-punto (12, di cui 3 a testa per Pulliero e Simoncelli). In luce Giacomel (20 punti) e Gatta (19).

Approccio bellicoso di Campagnola Emilia: 4-7 e 6-10, con un siluro di Maghenzani. Forlì accorcia, ma ogni tentativo di aggancio è frustrato da una caterva di errori dai 9 metri. La T&V difende forte e colpisce senza pietà con Muzi: 15-21. Poi s’impone 22-25 con un mani-out di Maghenzani. Avvio deciso della Bleu Line nel secondo set: 6-1, scolpito da due ace di Pulliero. Campagnola però accorcia, impatta (7-7) e mette la freccia: 12-15 e 15-18 con un lungolinea pazzesco di Salvestrini. Fronza capitalizza una slash, Gatta rimbalza sul muro emiliano e le ospiti raddoppiano: 19-25.

Forlì a valanga nel terzo parziale: 8-5, 12-8 e 17-9 con una rasoiata di Gatta, poi 25-14 sbattendo la porta ad Adani. Quarto atto sulle montagne russe. Forlì batte cassa (3-1), Campagnola risponde (5-7). Giacomel si carica sulle spalle la Bleu Line e infila una pipe tracotante (12-10). Forlì spinge (16-11), poi amministra e Gatta, con una diagonale devastante, rinvia tutto al tie-break. Che sorride a Campagnola (12-15), a chiudere con la palla del postino imbucata da Fava. Bleu Line: Bernardeschi 5, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno 4, Cavalli (L2), Giacomel 20, Esposto ne, Pulliero 16, Comastri 4, Balducci ne, Gatta 19, Bellavista 5, Simoncelli 10. All.: Marone.

m. lo.