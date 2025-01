Volley B1 femminile. La Libertas riabbraccia Bacchilega

A volte ritornano. La Libertas riabbraccia Beatrice Bacchilega. Risolto consensualmente il contratto che la legava alla Clai Imola di A2, la 21enne centrale imolese ha firmato col sodalizio di viale della Libertà. Già protagonista, nel 2020/21, della storica promozione in B1 di Forlì, all’epoca targata Bleu Line e guidata da coach Luigi Morolli, Bacchilega ha poi disputato col sestetto biancoblù altre due stagioni di alto livello, certificate da un terzo e un quinto posto al terzo piano del volley femminile nazionale. Quindi l’addio, o meglio l’arrivederci, sfociato nella decisione di sposare la causa del Mosaico Ravenna, in B1, da cui ha spiccato il volo per il club della propria città: la Clai, nel frattempo promossa in A2.

Con Bacchilega, che ha già svolto i primi allenamenti agli ordini di Biagio Marone, il mercato in entrata della Life365.eu può considerarsi concluso. Resta da sciogliere il nodo Blaseotto: la schiacciatrice friulana non ha convinto e se ne andrà; si sta cercando un accordo per chiudere il rapporto. Intanto domenica (ore 17.30) la Libertas farà tappa a Cesena per sfidare l’Angelini, in un derby sentitissimo a chiudere il girone di andata.

Marco Lombardi