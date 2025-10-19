Volley B1 femminile. Life365.eu ko in 3 set a Bologna. Solo sprazzi con la Volley Team

Niente da fare per Life365.eu, uscita a mani vuote anche dal Pala Lirone di Castel Maggiore, piegata dalla Volley Team Bologna con un secco 3-0 (25-21, 25-18, 25-22). Troppo forti le felsinee per una Libertas che ha mostrato solo sparuti, incostanti, sprazzi di bel gioco. Dopo il ko al debutto contro la Teodora Ravenna, corsara in pianelle al Villa Romiti, Forlì incassa così il secondo stop consecutivo e stavolta senza raggranellare neppure un set – a nulla sono valsi i 14 punti di Arcangeli (top scorer) e i 13 di Folli – e resta quindi al palo in classifica.

Eppure l’avvio è positivo: Forlì strappa 5-8 e abbozza la fuga. Ma non va lontano. Bologna sfonda per vie centrali, risale prepotentemente la china e prende il comando delle operazioni. La Life365.eu prova a restare avvinghiata al set, salvo arrendersi a un finale di chiara marca rossoblù: 25-21.

Nel secondo atto la Volley Team innesta le marce alte e sprigiona tutto il proprio potenziale: Forlì perde terreno (16-8) e precipita: 22-11. Una volitiva Arcangeli tenta disperatamente di defibrillare la Libertas, ma riesce solamente a prolungarne l’agonia: Bologna non si fa intenerire e fa suo anche il secondo set: 25-18.

Cambia il campo, ma non la musica. Avvio rock delle padrone di casa che, sulle ali dell’entusiasmo, volano a +5 (8-3); Forlì caracolla, poi però ha un sussulto d’orgoglio e, complici le sbavature delle rilassate bolognesi, si rifà sotto. Ma non dura. La Volley Team gestisce con maturità il vantaggio e scrive game over: 25-22.

Life365.eu: Montini 2, Casotti 3, Arcangeli 14, Salvestrini 8, Folli 13, Calisesi, Picchi 2, Casali, Marello ne, Perletti 5, Calcinari ne, Turini, All.: Caliendo.

m. lo.