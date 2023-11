Volley b2 femminile. La Lasersoft non si ferma più: un’altra vittoria. E adesso Riccione è sola davanti a tutte

Dominio assoluto per la Lasersoft Riccione nell’ultimo turno di campionato. È vero che di fronte c’era l’Olimpia Teodora Ravenna, ma sono altrettanto significativi i parziali del 3-0 coi quali le riccionesi hanno portato a casa la posta piena: 25-10, 25-12, 25-11. L’equilibrio è esistito solo fino al 10-7 del primo, poi primo grande parziale che lancia la Lasersoft sull’1-0. Nel secondo set ancora dominio per le padrone di casa nonostante ampia rotazione, mentre nel terzo le ravennati partono discretamente, poi Godenzoni e Bologna prendono le misure e consentono alla Lasersoft di chiudere con discreto agio. Riccione resta sola al comando della classifica. Il tabellino: Tallevi 5, Bologna 19, Spadoni 1, Montesi, Godenzoni 8, Ricci 11, Mercolini, Gugnali 4, Calzolari libero 1, Tobia 3, Jelencovich libero 2, Spinaci, Galbellini. All.: Piraccini.

Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini, che cade in casa con Filottrano dando battaglia nel secondo e terzo set.

La classifica: Lasersoft Riccione 16; Battistelli Bluvolley Pesaro 14; Collemarino 13; Potenza Picena, Mosaico Ravenna e Cervia 12; Porto San Giorgio 11; Massa e Filottrano 10; Montesilvano 6; Pescara 5; Emanuel Raggini Rimini 3; Castel Maggiore 2; Olimpia Teodora Ravenna 0.