Volley B2 femminile. Lasersoft alla rete di Pescara per blindare il primo posto

Rinfrancata dalla vittoria dell’anno, quella con la seconda della classe Pesaro, la Lasersoft Riccione vuole continuare a correre. Oggi le ragazze di Piraccini saranno di scena a Pescara (ore 17.30, dirigono Pardo e Amarisse), per affrontare una squadra che naviga nella parte bassa della classifica con 20 punti e che all’andata finì col cadere in maniera pesante a Riccione (3-0). Occasione d’oro per consolidare il primo posto. In seconda posizione, alla ricerca del riscatto, sempre quella Battistelli Blu Volley Pesaro che non può perdere altro terreno e oggi ospiterà l’Emanuel Raggini Rimini. All’andata fu una gara combattuta e ora le riminesi sono in crescita, come dimostra la vittoria della settimana scorsa. Si gioca alle 21 al PalaCampanara di Pesaro (arbitri Frazzoni e Lasaracina), le ragazze di Galli vogliono proseguire nel momento positivo.