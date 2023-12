Volley b2 femminile. Lasersoft sfrenata. Riccione fa suo il derby con Rimini

Il derby è della Lasersoft. Riccione ha la meglio nella maniera più netta possibile dell’Emanuel Raggini alla Casa del Volley di Rimini e si porta a casa un trionfo utile a proseguire nella marcia in vetta alla classifica del girone F di B2. 12-25, 23-25, 17-25: questi i parziali dello 0-3 a favore delle ragazze di Piraccini. Parte subito forte Riccione, cono il 4-10 e il 6-17 del primo parziale che sono benzina per il 12-25 conclusivo. C’è battaglia nel secondo set, quando Rimini lotta e resta in equilibrio, fino ad arrivare al vantaggio di 22-21 prima del 23-25. Equilibrio anche nel terzo fino al 14-14, poi allungo Lasersoft.

Il tabellino. Rimini: Agostini 8, Pivi 4, Orsi 4, Catalno, Magalotti 5, G. Morelli 15, Ricci, Fabbri libero 1, Astolfi, Forlani libero 2 ne, Pasolini, Verde ne, Greco ne, A. Morelli ne. All.: Galli. Riccione: Bologna 12, Godenzoni 11, Tallevi 11, Ricci 8, Montesi 6, Gugnali 5, Calzolari libero 1, Jelenkovic libero 2. All.: Piraccini.