Volley b2 femminile. Riccione, c’è Cervia. Rimini in casa con Potenza Picena

Sfida tutta romagnola per la capolista Lasersoft Riccione in questa ottava giornata del girone F di B2 femminile. Gugnali e compagne ospitano infatti nell’impianto delle Fontanelle (ore 18) il Mech Cervia Volley, squadra di alta classifica che al momento occupa la quarta piazza a quattro lunghezze di distanza. Per la Lasersoft occasione d’oro per tracciare un solco con le avversarie e per continuare la grande corsa di questo inizio di stagione. Il tutto in una giornata in cui le prime quattro forze si scontrano: oltre a Riccione-Cervia, infatti, è in programma pure la sfida tra terza, Collemarino, e seconda, Pesaro.

Intanto a Rimini, alla Casa del volley di via Bidente è in programma la gara tra Emanuel Raggini e Potenza Picena (ore 17.30). Le riminesi, sempre terzultime, sono reduci da una partita in cui hanno rimesso in gioco il fanalino di cosa Olimpia Teodora e devono rialzare la testa. La vittoria manca dal 14 ottobre, quando a Rimini fu Montesilvano a chinare il capo al tie-break.