Volley b2 femminile. Riccione prosegue la sua marcia inarrestabile

Non conosce ostacoli, la marcia in vetta alla classifica della Lasersoft Riccione in testa al girone F di B2. Le ragazze di Piraccini centrano l’11° successo in 12 partite grazie all’1-3 nella tana di un cliente tosto come Montesilvano. Un set perso, solo il quinto della stagione, ma tanta sicurezza nella chiusura finale: 21-25, 20-25, 25-18, 15-25. Nel prossimo turno trasferta a Porto San Giorgio. Il tabellino: Gugnali 11, Montesi 1, Tallevi 18, Gabellini 6, Godenzoni 12, Bologna 9, Spadoni 14, Calzolari libero uno, Jelenkovic libero due, Mercolini, Spinaci, Ricci, Tobia. All.: Piraccini. Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini a Massa, con le locali a imporsi 3-0: 25-23, 28-26, 25-22. Impegno cruciale per le riminesi nel prossimo turno con Castel Maggiore, appaiata a 8.